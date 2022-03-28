محافظ القاهرة: ضبط 350 طنا من سلع تموينية ,غذائية بغرض الاحتكار والبيع بأسعار عالية

القاهرة- أ ش أ:

أكد محافظ القاهرة خالد عبدالعال أن الحملات المكثفة والمستمرة منذ قرابة الأسبوعين لأجهزة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالقاهرة تمكنت من ضبط 350 طنا من السلع التموينية والغذائية الأساسية (كالدقيق والزيت والسكر) المخزنة بغرض الاحتكار والبيع في السوق السوداء بأسعار عالية بهدف تحقيق أرباح على حساب المواطنين استغلالًا للظروف العالمية الراهنة وقرب حلول شهر رمضان.

وأضاف أنه تم أيضا ضبط سلع مجهولة المصدر تهدد صحة المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة وقامت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات.

وصرح محافظ القاهرة اليوم الاثنين، بأن الدولة بكل أجهزتها تبذل كافة الجهود من أجل وقف أي ممارسات احتكارية أو محاولات التلاعب بأسعار السلع.

وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم التهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات ورفع الأسعار لتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، مشددًا على أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة حتى يصل الدعم لمستحقيه.

وأفاد محافظ القاهرة بأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في تكثيف الحملات مع إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية للتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، مناشداً المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي ذات السياق، أشار مدير مديرية التموين عبدالنعيم حامد إلى أن حملة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة قد تمكنت من ضبط سلع مجهولة المصدر بأحد المطاعم الشهيرة بالشرابية من بينها 4.100 طن دواجن مجمدة، و12 طن لحوم، و840 كجم فيليه، وما يقارب 7 أطنان زيت، و7.500 طن فول مجروش، و375 كجم كبدة بقرى.

وأضاف مدير مديرية التموين أن الحملة تمكنت كذلك من ضبط عدة سلع غذائية مجهولة المصدر بمصنع حلويات بالشرابية يدار بدون ترخيص من بينها 5 أطنان سكر، و8 أطنان لبن بودرة منزوع الدسم، و10 أطنان دقيق سميد، و15 طن شراب جلوكوز، وما يقارب 5 أطنان نشا ذرة و1140 علبة كومبوت، و7.500 طن كاكاو بودرة، و3.600 مكسبات طعم، وتم تحرير محضر وتحفظت النيابة العامة على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.​