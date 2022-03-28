إيناس عصمت تؤدي اليمين الدستوري كنائبة بالشيوخ خلفا للراحل إبراهيم حجازي

كتب- مصراوي:

أدت النائبة إيناس عصمت عبد الحميد عز اليمين الدستوري عضوًا بمجلس الشيوخ في المكان الذي خلا بوفاة المرحوم النائب الراحل إبراهيم حسن حجازى علي.

وجاء ذلك عقب تلاوة قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 114 لسنة 2022 بتعيين إيناس عصمت عبد الحميد عز عضوًا بمجلس الشيوخ في المكان الذي خلا بوفاة المرحوم إبراهيم حسن حجازي علي.

وقد نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية.​