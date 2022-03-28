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إنفوجرافيك.. "معلومات الوزراء": ماذا تعرف عن الأسطول البحري لقناة السويس؟

11:02 ص الإثنين 28 مارس 2022
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    قناة السويس
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    قناة السويس
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    قناة السويس
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    قناة السويس
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كتب- مصراوي:

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أبرز مميزات الأسطول البحري لهيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، في إنفوجرافيك جديد، والتي جعلته يمتاز بالقوة والتنوع للمعاونة في عبور السفن وتطوير المجرى وتنفيذ المشروعات الجديدة.

ويتضمن الأسطول عدد 2 كراكة؛ هما الأكبر بالشرق الأوسط (مهاب مميش وحسين طنطاوي)، ويسهمان في الحفاظ على أعماق القناة وتنفيذ المشروعات، يبلغ طول الواحدة منهما 147.4م، بعرض 23م، وعمق 7.7م، وغاطس 5.5م، وإنتاجية 3600م3 رمل/ ساعة على طول 4كم، و4 قاطرات جديدة في ترسانة بورسعيد البحرية من طراز "مصاحب" بقوة شد 70 طناً، وطول 35.87م، وعرض 12.5م، وغاطس 3.35م، وبسرعة 13 عقدة.

ونوه الإنفوجراف بأنه جار بناء 5 قاطرات جديدة بترسانة جوانزو الصينية. وتم بناء 10 لنشات متطورة لاستخدامها في عمليات الإرشاد.

وانضمت إلى القناة 3 وحدات جديدة لمكافحة التلوث البترولي مصنعة من الألومنيوم، وهي الوحدات الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط.

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