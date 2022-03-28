كورونا في 24 ساعة| عودة موائد الرحمن ومد مواعيد إغلاق المحلات في رمضان

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأوبئة والجوائح الصحية.

يأتي ذلك في إطار استعدادات الحكومة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا التي تضرب العالم، والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري.

ويرصد مصراوي أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

"هل ستعود الشيشة للمقاهي مرة آخرى في رمضان؟".. متحدث الصحة يجيب

متحدث الصحة: 32 مليون مصري محصنين بالكامل من كورونا.. وهدفنا الوصول لـ 70%

نادر سعد: الكمامة لا تزال إلزامية في الأماكن المغلقة وعقوبات على المخالفين

مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأوبئة

إغلاق بالتناوب.. شنغهاي تعلن خطة لإجراء اختبارات كورونا لكافة سكانها

الوزراء: السماح بإقامة موائد الرحمن ومد مواعيد إغلاق المحلات لـ2 صباحًا

الحكومة توافق على إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة في الفنادق أول أبريل

الحكومة: تناقص وفيات كورونا بشكل كبير آخر 5 أسابيع وخفض مستشفيات العزل إلى 7 فقط

الأوقاف تعلن موعد فتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد

مجلس الوزراء: قرارات اليوم عودة تدريجية لما قبل كورونا

متحدث الحكومة: إقامة موائد الرحمن بتصريح من المحليات

متحدث الوزراء: تخفيف القيود جاءت انعكاسًا للانخفاض الكبير في إصابات كورونا

أول تعليق من المطاعم السياحية على قرار مد مواعيد الغلق خلال شهر رمضان