​التعليم: فتح باب التقديم للمشاركة في أعمال امتحانات الإعدادية أبريل المقبل

كتب- أسامة علي:

بدأت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية 2022.

وأعلنت بعض المديريات فتح باب التقديم، للمشاركة في أعمال لجنة النظام والمراقبة، لامتحانات الدور الأول والتي ستعقد خلال شهر مايو المقبل.

وأشارت المديريات التعليمية، إلى أنه سيتم بدء تقيدم الأوراق مطلع أبريل المقبل، وجاءت الشروط المطلوبة للراغبين في الاشتراك، على النحو التالي:

1- سحب استمارة الموانع من لجنة النظام والمراقبة.

2- موافقة جهة العمل وختم بخاتم شعار الجمهورية.

3- 2 صورة بطاقة رقم قومي.

4- إحضار صورة من الفيزا كارت الخاصة بصرف الرواتب.

5- ألا يكون من المحالين للمعاش قبل 31 أغسطس 2022 م للعام الدراسي 2021/2022.

6- ألا يكون لديه موانع حتى الدرجة الرابعة.

7- ألا يكون يعمل في إحدى المدارس الإعدادية.