تكريم الإعلامية منى الشاذلي كأحد 50 سيدة مؤثرة في احتفالية مصر للأفضل

وقود المستقبل.. ما هو الهيدروجين الأخضر وطرق الحصول عليه؟

(مصراوي):

​وجهت الإعلامية منى الشاذلي، الشكر لكل سيدة قدمت دورًا مخلصًا وملهمًا في كل موقع لها، مهما كان عمرها أو خلفيتها في كل بقعة بمصر.

وأشادت الشاذلي خلال تكريمها في احتفالية "مصر للأفضل" كأحد 50 سيدة مؤثرة في الحياة العامة لعام 2022 بتخصيص المهرجان جائزة خاصة باسم الراحلة والنائبة البرلمانية السابقة الدكتورة أنيسة التي كرمتها السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، قبيل وفاتها في اليوم العالمي للمرأة تقديرًا لدورها وجدها في العمل الخيري.

وشاركت في تقديم دروع التكريم دكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزيرة التضامن نيفين القباج، وزيرة الهجرة نبيلة مكرم والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة.