وسيم السيسي: "لو كل من احتلنا أخذنا هويته لكنا الآن من الرومان"

(مصراوي):

قال خبير المصريات الدكتور وسيم السيسي، إن المجتمع المصري يعيش حالة حادة من الاغتراب بدليل وجود جاليات كبيرة بالملايين في الخارج، فضلًا عن هجرة عدد كبير من أكفأ الأطباء وتركهم العمل في مصر وأحزن من وجود عدد كبير من المصريين أمام السفارات يبحثون عن فرصة للهجرة.

واضاف، خلال مداخلته التي حملت عنوان الإعلام والهوية المصرية والاغتراب، بمؤتمر (الإعلام وتجديد العقل المصري) انطلقت فعالياته مساء اليوم الأحد، في المجلس الأعلى للثقافة: "النقد البناء يعتمد على ذكر الإيجابيات و السلبيات وطرق علاج، والإعلام له دور كبير في إضاءة المساحات المظلمة في العقل الجمعي، وتأكيد الهوية".

وأكمل: "لابد من تأكيد أهمية التاريخ للشعوب، فتاريخنا مخادع وانتقائي، ويجب أن يتم ذكر الإيجابيات والسلبيات، فمصر ليست عربية وإنما مصر مصرية تتحدث العربية، ولا ينبغي أن نذوب في هذه الهوية العربية، ولو كل من دخل مصر أخذنا هويته لكنا رومان منذ مئات الأعوام، لأنهم احتلوا مصر 300 سنة، بينما بقي العرب 200 سنة فقط، بينما الحضارة المصرية القديمة، حضارة تليدة تحمل الكثير من العلامات المضيئة، وعلمت الدنيا العلوم ولذا لابد أن يكون للإعلام دور في توعية الجماهير لأننا أول حضارة في التاريخ ونحن أحفاد العظماء من المصريين القدماء، والجينات تؤكد أننا أحفاد توت عنخ آمون، بما فيهم المسلمين والمسيحيون، وأطالب الإعلام التصدي لمحاولات نسبة الحضارة المصرية إلى الأفارقة في أحد المؤتمرات الذي كان سيقام في أسوان وتم إلغاؤه".