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وحيد دوس: توفير أحدث علاج لمرضى سرطان الكبد

09:07 م الأحد 27 مارس 2022
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    وحيد دوس توفير أحدث علاج لمرضى سرطان الكبد
  • عرض 2 صورة
    وحيد دوس توفير أحدث علاج لمرضى سرطان الكبد
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كتب- أحمد جمعة:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن الدولة المصرية نجحت في توفير أحدث العلاجات لمرضى أورام الكبد بالمجان.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية إطلاق مبادرة "الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد"، بحضور بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وسفير ألمانيا بالقاهرة، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة السابق، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

وأضاف دوس: أنّ هناك عددًا من مسببات سرطان الكبد على مستوى العالم، يأتي على رأسها فيروس سي، وفيروس بي، والكحول، وعدد من المسببات الأخرى أهمها الكبد الدهني.

وأشار إلى علاج 5 ملايين مريض من فيروس سي منذ عام 2006، لافتا إلى انتشار 70 مركزًا لعلاج الكبد على مستوى الجمهورية يقدمون الخدمات العلاجية للمرضى مجانًا.

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