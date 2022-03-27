خالد عبدالغفار: إعلان مصر خالية من فيروس سي قريبًا

وقود المستقبل.. ما هو الهيدروجين الأخضر وطرق الحصول عليه؟

كتب- أحمد جمعة:

تصوير- هاني رجب:​

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إنه من المنتظر أن تُعلن منظمة الصحة العالمية قريباً عن خلو مصر من فيروس سي، مؤكدًا أن ذلك كان حلمًا كبيرًا.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية إطلاق مبادرة "الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد"، بحضور سفير ألمانيا بالقاهرة، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة السابق، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

وأضاف عبدالغفار أن المبادرات الرئاسية في مجال الفيروسات الكبدية شهادة نجاح لمصر، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية تأمل أن يصبح العالم خاليا من الفيروسات الكبدية في الفترة بين 2016 وحتى 2030، لكن الدولة المصرية أخذت على عاتقها هذا التحدي وسبقنا العالم بشكل كبير.

وتابع: "كلنا كنا مستحيل نتصور أن نتحول من دولة تتربع على قمة أعداد المرضى بفيروس سي ومضاعفاته التي تؤثر على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن والدولة، إلى دولة تترقب إعلان خلوها من هذا الفيروس".

وأشار عبدالغفار إلى أن مبادرة "الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد" تساهم في تدريب الكوادر وتوفير أحدث العلاجات، وتؤثر بشكل كبير في علاج المصابين بهذا المرض، وخلال أسبوع واحد وصلنا لـ 500 مريض لإجراء الكشف والتحاليل لكي نطمئن على حالتهم للتعامل السريع حال ثبوت الإصابة وضمان الشفاء.

وشدد على تقديم العلاج بالمجان للمريض المصري.