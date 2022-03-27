القابضة للمطارات تشارك في مؤتمر المجلس الدولي لمطارات‎ أفريقيا ‏

كتب- محمد عبيد:

شاركت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، في فعاليات مؤتمر ومعرض المجلس الدولي ‏للمطارات لقارة أفريفيا‏ACI ‎، والذي استضافته مدينة مومباسا بدولة كينيا، بوفد ضم ممثلين عن الشركة القابضة للمطارات وشركاتها التابعة.‏

وصرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن مشاركة الشركة في أعمال مؤتمر‎ ACI ‎ لقارة أفريقيا، تأتي في إطار توجيهات الطيار ‏محمد منار وزير الطيران المدني بالحرص على المشاركة الفعالة بالمؤتمرات والمعارض ذات ‏الاهتمام بشأن الطيران والمطارات، وخاصة التي تعقد داخل القارة الإفريقية لما تمثله من امتداد ‏جغرافي طبيعي مهم للدولة المصرية، ولأجل تفعيل عضوية مصر والتي تعتبر من الدول المؤسسة ‏لهذا المجلس، ولتبادل الخبرات والمستجدات حول أحدث سبل إدارة المطارات عالميًا، ولتعظيم ‏العوائد الملاحية وغير الملاحية للمطارات المصرية.‏

جدير بالذكر أنه تم عقد مؤتمر ومعرض ‏ACI Africa‏ لهذا العام تحت عنوان "رؤية جديدة ‏مستدامة ومرنة لصناعة المطارات الإفريقية، وذلك بحضور لويس فيليب دي اوليفيرا رئيس ‏المجلس الدولي للمطارات وإيمانويل شافيز رئيس المجلس الإقليمي لقارة إفريقيا، وما يقرب من ‏‏350 مشاركا من الشخصيات ذات الصلة بعمل الطيران والمطارات والجهات الدولية مثل الأياتا ‏والإيكاو، ومسئولين بمختلف المطارات داخل قارة أفريقيا.‏

ومثل وفد الشركة القابضة بفعاليات المؤتمر كل من الملاح خالد الألفي مساعد رئيس مجلس ‏الإدارة للشئون التجارية والاقتصادية والتخطيط، وحسام صبحي مدير عام التدريب.‏