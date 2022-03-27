Masrawy logo white

إعلان

الجيزة تجري إصلاحات في كسر ماسورة مياه بإمبابة

04:43 م الأحد 27 مارس 2022
الجيزة تجري إصلاحات في كسر ماسورة مياه بإمبابة

كسر ماسورة مياه

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إنه جار إصلاح كسر ماسورة مياه في منطقة الصفطاوي بإمبابة بجوار أحد قطاعات محور الفريق كمال عامر الجاري إنشاؤه.

وأوضحت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن هناك تواجدًا ميدانيًا من كافة أجهزة حي شمال الجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجار تكثيف المجهودات لسرعة إصلاح الكسر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة مواصلة مجهودات رفع كفاءة البنية التحتية والطرق والمحاور أمام المواطنين.

آخر يوم لعروض رمضان.. اشتري دلوقتي بخصم يصل الى 70% مع أمازون ومصراوي

إشتري الآن
كسر ماسورة مياه إمبابة الجيزة إصلاح كسر ماسورة مياه منطقة الصفطاوي
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا