الجيزة تجري إصلاحات في كسر ماسورة مياه بإمبابة

كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إنه جار إصلاح كسر ماسورة مياه في منطقة الصفطاوي بإمبابة بجوار أحد قطاعات محور الفريق كمال عامر الجاري إنشاؤه.

وأوضحت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن هناك تواجدًا ميدانيًا من كافة أجهزة حي شمال الجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجار تكثيف المجهودات لسرعة إصلاح الكسر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة مواصلة مجهودات رفع كفاءة البنية التحتية والطرق والمحاور أمام المواطنين.