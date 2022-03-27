مجلس نقابة المحامين وفرعياتها ينعون رجائي عطية: رحل وهو يؤدي رسالته دفاعا عن المهنة

كتب- مينا غالي:

نعى مجلس نقابة المحامين ومجالس النقابات الفرعية وجموع المحامين فقيد المحاماة والوطن، محمد رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين، والذي وافته المنية وهو يؤدي رسالته دفاعًا عن المحاماة والمحامين .

وقالت نقابة المحامين في بيان لها اليوم: "تغمده الله بواسع رحمته وجعل الفردوس الأعلى مستقرًا له ولنا ولكل أسرته وأولاده ومحبيه الصبر والسلوان".

وتوفي صباح أمس السبت، رجائي عطية نقيب المحامين إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام محكمة جنايات إمبابة، عن عمر يناهز 84 سنة، وأقيمت جنازته بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وحددت أسرة الراحل رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، موعد ومكان العزاء، حيث تتلقى الأسرة العزاء مساء غدٍ الإثنين، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.​