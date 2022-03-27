عضو "الدولية لتغير المناخ": تراجع إنتاجية جميع المحاصيل بسبب الحرارة "باستثناء القطن"

كتب- محمد نصار:

تصوير- نادر نبيل:

كشف الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ والأمم المتحدة، مدير مشروع البلاغ الوطني الرابع لمصر، تأثيرات التغيرات المناخية الجامحة على المحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي.

وقال طنطاوي، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا: علشان تزرع أي محصول له ميعاد زراعة، البذور لكي تنبت في الأرض تحتاج لدرجة حرارة معينة بعضها يحتاج لحرارة قليلة وبعضها يحتاج لحرارة مرتفعة، والتغيرات المناخية ستؤدي إلى تغير الطقس وبالتالي تغيرات في درجات الحرارة والرطوبة والأمطار والرياح وكافة العوامل المناخية وبالتالي يؤثر على مواعيد الزراعة.

وتابع عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ والأمم المتحدة: أماكن الزراعة ستتأثر بالتغيرات المناخية، وهناك بعض المحاصيل ستصبح غير مناسبة لزراعتها في أماكن معينة، وهو ما يسمى بتغيير النمط المحصولي.

وأشار الدكتور سمير طنطاوي إلى وجود دراسات تمت في مركز البحوث الزراعية بشأن آثار التغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية، والتي خلصت إلى أن كل المحاصيل ستتأثر سلبا من حيث الإنتاجية فيما عدا محصول القطن فقط والذي سيتحمل درجات الحرارة المرتفعة.

كما أشار استشاري التغيرات المناخية عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ والأمم المتحدة إلى أن الدولة تبذل الكثير من الجهود من أجل استنباط أصناف زراعية جديدة يمكنها تحمل آثار التغيرات المناخية من حيث قلة المياه أو ارتفاع درجات الحرارة أو زيادة نسب ملوحة التربة.