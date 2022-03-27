لماذا تغرق شوارع مصر؟.. عضو "الدولية لتغير المناخ" يكشف السبب

كتب- محمد نصار:

تصوير- نادر نبيل:

قال الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ والأمم المتحدة، مدير مشروع البلاغ الوطني الرابع لمصر، إنه تلاحظ خلال الـ 10 أو الـ 15 عاما السابقة في مصر وجود موجات تغيرات مناخية جامحة سواء تمثلت في موجات برد شديدة جدا أو موجات حرارة شديدة جدا.

وأضاف طنطاوي، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا: يوجد تذبذب في معدلات سقوط الأمطار بمعنى أن كمية الأمطار التي كانت تهطل في 10 رخات أصبحت تهطل في رخة أو اثنين فقط، وبالتالي توجد كميات مياه كبيرة جدا لا تتحملها شبكات الصرف والبنية التحتية فيؤدي ذلك إلى غرق الشوارع.

وتابع استشاري التغيرات المناخية: يمكن للأمطار أن تسقط على سلاسل الجبال كما يحدث بالنسبة لسلاسل جبال البحر الأحمر، وتؤدي إلى السيول وتتسبب في كوارث كبيرة جدا مثلما حدث في رأس غارب وقرى الصعيد، نتيجة الفيضانات المفاجئة التي تنتج عن زيادة معدلات المطر المفاجئ، وللتوضيح مصر لا يوجد بها زيادة في معدلات هطول الأمطار ولكن ما يحدث أن كمية الأمطار التي كانت تهطل في 10 رخات أصبحت تتركز في رختين فقط بنفس الكمية.