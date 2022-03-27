عمرة رمضان.. أصحاب شركات سياحة: مضطرون لزيادة السعر بهذه القيمة



كتب- يوسف عفيفي:

كشف عدد من أصحاب شركات السياحة العاملة في العمرة، عن ارتفاع أسعار عمرة رمضان المرتقبة خلال أيام قليلة، بالتزامن مع الارتفاع المفاجئ في سعر صرف العملات وأهمها الريال السعودي.

وقال أصحاب الشركات لمصراوي، إن ارتفاع سعر العملات ألقى بظلاله على أسعار عمرة رمضان، وذلك بقيمة تراوحت بين 5 لـ 10% على سوق العمرة لعام 1443 هجرية الموافق 2022 ميلادية.

وقال أحمد البكري، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، وصاحب شركة سياحة تعمل في العمرة، إن موقف العمرة أصبح صعبًا نتيجة الزيادة التي طرأت على البرامج بسبب فارق العملات، متسائلا: "من يتحمل فارق السعر.. المعتمر أم الشركة؟.

وأكد البكري لمصراوي: "الشركات التزمت مع المعتمرين بسعر معين، فهل تستطيع زيادة الأسعار عليهم؟ وهل المعتمر هيقدر يستوعب الزيادة دي؟ بجانب زيادة السكن والطيران فالأمر بقى صعب جدا".

وأكمل البكري: "في زيادة مؤكدة على برامج عمرة رمضان، والشركات غصب عنها، لأن كل حاجة زادت حتى الطيران نفسه زاد.. والزيادة بقت كل ساعة مش كل يوم".

وأشار البكري، إلى أن أسعار البرامج الاقتصادية لشركات السياحة للعمرة خلال شهر رمضان قبل زيادة أسعار العملات تبدأ من 40 ألف جنيه، موضحا أن تذاكر الطيران التي صدرت من مصر للطيران إلى جدة والمدينة لعمرة شعبان، طبقت عليها زيادة بعد الإعلان عن ارتفاع أسعار الدولار بما يصل إلى أكثر من مائتي جنيه عن كل تذكرة.

من جانبه، أكد ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، وصاحب شركة سياحة، ارتفاع أسعار عمرة رمضان، نتيجة زيادة الأسعار على الخدمات السعودية، موضحا أن نصف قيمة البرنامج تتمثل في "رسوم تأشيرة وفنادق ونقل".

وأضاف سلطان لمصراوي، أن الشركات السياحية التي لم تكمل حجز برنامجها بإمكانها تعديل سعر الصرف، على أن تبقى قيمة الزيادة في القيمة التي يهبط فيها الجنيه المصري أمام الريال.

وتابع: سعر الصرف غير مستقر، وبالتأكيد سيكون هناك ارتفاع في سعر برنامج عمرة رمضان بقيمة تتراوح بين 5 لـ 10% على قيمة البرنامج يعني البرنامج هيرفع بين 3 لـ 5 آلاف جنيه تقريبا".

وقال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، وصاحب شركة سياحة، إن هناك زيادة مؤكدة ستطرأ على برنامج العمرة بنسبة لا تقل عن 10% ما يعني أن سعر برنامج العمرة ذات الـ40 ألف جنيه سيصبح بسعر 44 ألف جنيه.

وأضاف عنبي لمصراوي، أن هناك ارتفاعا في سعر تذكرة الطيران بحوالي 265 جنيها، وهناك فرق في الريال حوالي 80 جنيها، متابعا:" كل ألف ريال يسدد يزيد عليه حوالي 700 أو 800 جنيه، يعني لو تكلفة البرنامج مثلاً 2000 ريال فسوف يزيد حوالي 1600 جنيه.

وتابع: تكلفة الريال بالنسبة للمعتمر كانت تقريباً 4000 ريال.. يعني تقريباً زيادة في البرنامج من 2800 جنيه لـ 3 آلاف جنيه، نتيجة ارتفاع الريال حوالي 65 قرشاً.

جدير بالذكر، أن سعر الريال السعودي، استقر اليوم الأحد، أمام الجنيه المصري، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 4.88 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع، واستقر في البنك المركزي المصري عند 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.