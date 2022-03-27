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القوى العاملة: قبول طلبات التدريب المجاني لشباب الخريجين

01:28 م الأحد 27 مارس 2022
القوى العاملة: قبول طلبات التدريب المجاني لشباب الخريجين

محمد سعفان وزير القوى العاملة

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كتب- يوسف عفيفي:

بدأت وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، وحتى استيفاء العدد المطلوب، في قبول طلبات التدريب المجاني على 3 برامج متخصصة من خريجي كليات الهندسة، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، والكليات والمعاهد الفنية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك تمهيدا لإعدادهم كمدربين والتعاقد معهم، والبدء في التدريب المجاني أونلاين بالتعاون مع شركة "كاد ماسترز".

وأوضح الوزير، في بيان اليوم، أن التدريب سوف يتم في مجالات: AutoCAD- CAD MASTERS

Fusion360-Sheet Metal- CAD MASTERS

Fusion360-Furniture Design- CAD MASTER

ودعا سعفان، الراغبين في التسجيل للحصول على التدريب الدخول على موقع الوزارة الرسمي عبر الرابط التالي: اضغط هنا

ويشترط في المتقدم أن يكون على علم بأساسيات الرسم الهندسي اليدوي وأن يكون على دراية بأساسيات استخدام الحاسب الآلي.

وأكد الوزير، أن هذا التدريب يأتي في إطار الدور الاستراتيجي في تهيئة القوى العاملة وخاصة الشباب لمواجهة تحديات سوق العمل، لافتا إلى أن الوزارة كانت قد عقدت بروتوكول تعاون مع شركة CADMASTERS العالمية لتدريب الشباب على العديد من البرامج التي تؤهلهم لشغل وظائف المستقبل بما يعمل على تمكينهم ومساهمتهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

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