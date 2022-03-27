حدث ليلاً| سلع رمضان بأسعار تنافسية.. وتطورات الأزمة الأوكرانية

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان ابرزها ما يأتي:

ضمن مسار العائلة المقدسة.. السفير البلجيكي يزور منطقة دير العذراء في المنيا - صور

زار السفير البلجيكي، فرانسو كورنيه، السبت، منطقة دير السيدة العذراء بقرية جبل الطير التابعة لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، والتي أدرجها بابا الفاتيكان ضمن مسار العائلة المقدسة.

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​الزراعة: استمرار ضخ كميات من سلع رمضان بأسعار تنفاسية

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضخ كميات كبيرة من مستلزمات شهر رمضان الكريم، وفقًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة.

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خبير استراتيجي: "كل التسليح الإيراني في اليمن بتكنولوجيا من كوريا الشمالية"

قال اللواء سمير فرج، المفكر والخبير الاستراتيجي، إن اليمن حاليًا يسيطر عليها الحوثيين وهم جماعة متطرفة تتبع إيران، والفترة الماضية بدأ الحوثيين بمهاجمة السعودية والإمارات، مشيرًا إلى أن العام الماضي كان الحوثيين يستهدفون نجران وجازان وخميس مشيط، باعتبارها مناطق قريبة من الحدود اليمنية وليس بها تعداد كبير من السكان.

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سمير فرج: "الروس أبهرونا بأسلحة شوفناها لأول مرة"

قال اللواء سمير فرج، المفكر والخبير الاستراتيجي، إن الشهرين الحاليين سيغيروا مفاهيم كثيرة جدًا في أساليب القتال الفترة القادمة، وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية.

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"داخلين على 5 أسابيع".. عبدالغفار: انخفاض مستمر في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة، إن متوسط الإصابات الأسبوعية بفيروس كورونا تم إعلانها، وكانت حوالي 625 حالة إصابة و8 وفيات، مشيرًا إلى أنه من الواضح أن هناك انخفاض مستمر في أعداد الإصابات بفيروس كورونا من منتصف فبراير وحتى اليوم.

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بعد اقتحام مدرسة خاصة.. وزير التعليم يحذر من سلوكيات وتكتلات أولياء الأمور

حذر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، من سلوكيات بعض أولياء الأمور غير المقبول وتأثيره على العملية التعليمية، وذلك في تعليقه على واقعة اقتحام أولياء الأمور لإحدى المدارس الخاصة.

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بعد تصريح الحرب في أوكرانيا.. هل وقع بايدن بزلة لسان أخرى بسبب بوتين؟

أوضح البيت الأبيض تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب ألقاه في ختام زيارته التي استمرت يومين إلى بولندا حول مستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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هل أصيب وزير الدفاع الروسي بنوبة قلبية بعد توبيخ من بوتين؟

بدا وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، متوترًا ومتعبًا بعد ظهوره في إحدى المؤتمرات المتلفزة، وسط شائعات تدور حول إصابته بنوبة قلبية، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".

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https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2022/3/26/2198001