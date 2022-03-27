كورونا في 24 ساعة| بيان الصحة الأسبوعي.. ومفاجأة مدوية للمتعافين

بلغ متوسط الوفيات اليومي بفيروس كورونا 8 حالات جديدة، بانخفاض جديد عن الأسبوع الماضي، وبلغ متوسط الإصابات خلال الأسبوع الماضي، 788 إصابة و12 حالة وفاة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 615 متعافيًا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن 434506 متعافين.

ويرصد مصراوي أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

انخفاض جديد.. الصحة تعلن البيان الأسبوعي الثاني لكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، أن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 625 إصابة خلال الأسبوع الماضي ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ 8 حالات جديدة، بانخفاض جديد عن الأسبوع الماضي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ما هو متحور كورونا الذي يؤثر على عدوى الجهاز التنفسي؟

في ما يزيد قليلاً عن عامين، ظهرت العديد من متغيرات SARs-COV-2 ، مما أثر على حياتنا بأكثر الطرق خطورة، لقد واجهنا أكثر من موجة من فيروس كورونا وما زلنا نتعافى من تأثير أحدث نسخة من أوميكرون.

للتفاصيل.. اضغط هنا

رسالة من الصحة بشأن كورونا لمن هم أقل من 65 عاما

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن الحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية أو المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لمن هم دون الـ 65 عاما.

للتفاصيل.. اضغط هنا

كورونا اليوم: هذا المتحور يؤثر على عدوى الجهاز التنفسي.. ومفاجأة مدوية للمتعافين

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أمريكا بصدد التوصية بجرعة رابعة معززة إضافية ضد كوفيد- 19

تستعد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للسماح بمنح جرعة رابعة من لقاحات تعتمد على الحمض النووي الريبوزي الناقل وذلك للأشخاص الكبار من سن 50 عاما فما فوق، حيث تتطلع إلى دعم وسائل حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، حسبما ذكر مصدر مطلع.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تباين الإصابات اليومية جراء كورونا بعدد من الدول العربية

أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، السبت، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تحذير: السعال قد يكون إشارة إلى الإصابة بأمراض أخرى غير كورونا

حذرت الدكتورة جيني هاريز كبيرة أطباء الصحة العامة في بريطانيا، من تراجع الاهتمام ببعض الأمراض الأخرى، وتجاهل علامات يعتقد أصحابها أنها تشير إلى إصابتهم بـ"كوفيد 19".

للتفاصيل.. اضغط هنا