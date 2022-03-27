سبب تعطل الموقع وعدد الشقق.. ساعات ويبدأ حجز شقق جنة

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كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حجز الوحدات السكنية المطروحة للتسليم الفوري في مشروع جنة ضمن إعلان المواطنين متوسطي الدخل اليوم الأحد 27 مارس في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن يتم غلق باب الحجز يوم الاثنين 28 مارس في تمام الساعة 12 من منتصف الليل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للصندوق اضغط هنا.

هذا الحجز للمواطنين الذين قاموا بدفع مقدمات جدية الحجز الخاصة بمشروع جنة ورفعوا مستنداتهم الدخول عبر الموقع الإلكتروني، ولن يسمح بذلك للمواطنين المتقدمين على مشروعي سكن مصر ودار مصر.

مشروع جنة بلغ إجمالي الوحدات المطروحة 6155 وحدة في كل من مدن (الشروق – القاهرة الجديدة – السادس من أكتوبر – العبور – المنيا الجديدة).

ويتضمن مشروع جنة مقدم جدية حجز يبلغ 80 ألف جنيه، بمساحات تتراوح ما بين 100 متر إلى 151 مترا، ونسبة تمير تتراوح ما بين 1 إلى 1.06.

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي.. أن الآلية التي تم على أساسها بناء الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم وحجز الوحدات تعتمد على إتاحة تنظيم حركة الدخول على الموقع الإلكتروني بحيث يتم السماح بدخول عدد 750 مستخدما في نفس التوقيت على ألا يتم دخول مستخدم جديد إلا بعد خروج المستخدم الحالي، وهو الأمر الذي مكن العديد من المتقدمين من حجز وحداتهم في الساعات الأولى من يوم الحجز.

مواعيد الحجز الجديدة:

كما تم تخصيص يومي 29 و30 مارس لكافة العملاء الراغبين في التقدم على مشروعات كل من سكن مصر ودار مصر وجنة في حالة وجود وحدات متبقية لم يتم حجزها بأي من المشروعات الثلاثة.

وأكد صندوق صندوق الإسكان الاجتماعي، أن موعد بدء الحجز في بداية اليوم الأول من الساعة التاسعة صباحاً وحتى اليوم الثاني للحجز في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل.​