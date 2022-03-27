دار مصر وسكن مصر.. 5500 شقة متاحة للحجز لمدة يومين- مواعيد وأماكن

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كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في فتح باب الحجز مرة آخرى لشقق سكن مصر ودار مصر وجنة يومي 29 و30 مارس الجاري، بعد أن انتهى الحجز المخصص لمشروع سكن مصر ودار مصر، الأسبوع الماضي.

وينشر مصراوي تفاصيل فترة الحجز الجديدة والتي جاءت على النحو التالي:

عدد الشقق:

صندوق الإسكان الاجتماعي أعلن أن عدد الوحدات التي كانت متاحة للحجز في مشروع سكن مصر وصلت لـ10 آلاف شقة، ووصل عدد الحاجزين للوحدات السكنية بمشروع سكن مصر في المرحلة الأولى لـ 4724 حاجزا بكل من مدن: أكتوبر الجديدة – الشروق – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – حدائق أكتوبر – ناصر (غرب أسيوط) – العبور الجديدة – بدر – دمياط الجديدة، وذلك خلال يومي 21 و22 مارس 2022.

ووصل عدد الوحدات المتبقية من مشروع سكن مصر 5366 وحدة سكنية بمدن: أكتوبر الجديدة – الشروق – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – حدائق أكتوبر – ناصر (غرب أسيوط).

أما مشروع دار مصر، وصل عدد الوحدات المتاحة للحز في المرحلة الأولى لـ 2612 شقة في كل من مدن (حدائق أكتوبر – بدر – السادات – 15 مايو – العاشر من رمضان – الشروق – برج العرب الجديدة).

ووصل عدد الوحدات المتبقية من مشروع دار مصر لـ 130 وحدة في مدينة السادات.

مواعيد الحجز:

خصص صندوق الإسكان الاجتماعي يومي 29 و30 مارس الجاري لحجز الشقق المتبقية من الـ3 مشروعات، ويبدأ الصندوق فتح باب الحجز في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويستمر الحجز الإلكتروني حتى الساعة 11.59 مساء يوم الأربعاء 30 مارس.

خطوات الحجز:

– الدخول على موقع الحجز لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

– اختيار مستخدم حالي وملء بيانات الدخول.

– الضغط على حجز الوحدة.

– اختيار كود الشقة المراد حجزها.

– الضغط على اختيار، وتظهر رسالة تم الاختيار بنجاح.

نصائح ومعلومات للمتقدمين:

– الحجز يبدأ الساعة 9 صباحاً، ويفضل الوجود قبل ذلك الموعد وفتح الحساب الخاص الموقع المخصص للحجز لتسهيل الحصول على الوحدة.

– في حال عدم تخصيص وحدة يتم سحب مقدم جدية الحجز خلال شهر من انتهاء التقديم.

– وقت التخصيص سيتم سداد باقي مقدم الحجز، الـ40 ألفًا أو الـ60 ألفًا أو الـ80 ألفًا؛ ليست كل مقدم الحجز، حيث سيتم استكمال المقدم لـ15% من ثمن الوحدة.

– وديعة الصيانة يمكن سدادها كاش أو تقسيطها لكن باقي المقدم والمصاريف الإدارية لن يتم تقسيطها.

– غرامة الـ1.5% تطبق حال تخصيص وحدة للمتقدم وعدم استكمال إجراءات التخصيص والتعاقد.

ويمكن معرفة أكواد الشقق المتاحة للحجز على النحو التالي: