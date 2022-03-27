​طقس الأسبوع المقبل: شديد البرودة ليلًا نشاط للرياح وشبورة كثيفة

كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، خلال الفترة من الأحد 27 مارس 2022 إلى الجمعة 01 أبريل 2022، حيث يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

الأحد 27 مارس 2022

شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا من 4 إلى 8 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الاثنين 28 مارس 2022

شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

من الثلاثاء 29 مارس إلى الجمعة 01 أبريل 2022

شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.