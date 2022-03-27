​الزراعة: استمرار ضخ كميات من سلع رمضان بأسعار تنفاسية

كتب- أحمد مسعد:

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضخ كميات كبيرة من مستلزمات شهر رمضان الكريم، وفقًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة.

وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الراضي، إن كافة المنتجات الغذائية ومستلزمات شهر رمضان متوفرة في منافذ الوزارة.

وأضاف القرش في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الوزارة قررت طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية لزيادة المعروض منها، خاصة البقوليات والخضروات ومنتجات الألبان واللحوم والأسماك بأنواعها وياميش رمضان بأسعار تقل عن مثيلاتها بـ15% إلى 25%، لافتًا إلى أن أسعار البلح تبدأ من 12 جنيهًا للكيلو لتصل إلى 22 جنيهًا وجميعها ذات جودة عالية، كما أن سعر لفة قمر الدين يبدأ من 20 جنيهًا حتى 40 جنيهًا ومتوفرة بكميات كبيرة.

ولفت إلى أن الهدف من تقديم هذه الخدمات ليس الربح بل لرفع العبء عن المواطنين من محدودي الدخل.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أنه لا يوجد أي عجز في أي سلعة وسيتم ضخ المزيد من السلع والمنتجات للمواطنين من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة، فضلًا عن توفير اللحوم البلدي والدواجن وبيض المائدة والسلع الأساسية بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق.