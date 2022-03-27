Masrawy logo white

إعلان

"مشروعات النواب" تطالب الحكومة بسياسات واقعية لدعم الاقتصاد الوطني

03:00 ص الأحد 27 مارس 2022
"مشروعات النواب" تطالب الحكومة بسياسات واقعية لدعم الاقتصاد الوطني

استقبال محافظ البحيرة وفد لجنة المشروعات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بضرورة رسم سياسات واقعية للاقتصاد الوطني تكون قائمة على تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي.

وشددت أبو السعد خلال استقبال محافظ البحيرة وفد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، على ضرورة إقرار بروتوكولات تعاون بين الجامعات العلمية، والمختبرات البحثية، لإخراج أفكار ورؤى تتناسب مع ماتطمح إليه الدوله في التحديث والتطوير، وتطبيق هذا البروتوكول على جميع المناطق.

وكانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بدأت زيارة الأربعاء إلى محافظات الغربية والإسكندرية والبحيرة هدفها التعرف على مشكلات المنتجين وإزالة المعوقات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

هالة أبو السعد لجنة المشروعات دعم الاقتصاد الوطني

الخبر التالى:

الإسكان: فتح باب حجز شقق "جنة" غدًا الأحد.. ونصائح لاستخدام الموقع الإلكتروني
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
- حافز مالي وطيران مباشر للسنغال.. وزير الرياضة: نقدم كل الدعم للمنتخب
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا