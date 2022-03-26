ليس حار جاف صيف.. استشاري تغيرات مناخية يكشف توصيف مناخ مصر الجديد

كتب- محمد نصار:

تصوير- نادر نبيل:

قال الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ والأمم المتحدة، مدير مشروع البلاغ الوطني الرابع لمصر، إن مناخ مصر تغير عما كان يتم تدريسه في المناهج والكتب الدراسية.

وأضاف طنطاوي، في حوار، لمصراوي، ينشر لاحقا: توصيف مناخ مصر كان حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء، ولكن على سياق الأحداث المناخية الجامحة التي نشهدها من موجات حر شديدة أو موجات برد شديدة، أتصور لو إحنا وصفنا توصيف جديد لمناخ مصر هيبقى شديد الحرارة صيفا شديد البرودة شتاء مع وجود فترات بينية قصيرة وتشمل الربيع والخريف، وبيكون فيها التغيرات بطيئة أو ناعمة مش حر جدا بالنهار أو برد جدا بالليل.

وأشار استشاري التغيرات المناخية عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ والأمم المتحدة، إلى أن التطرف في المناخ هو أحد الآثار السلبية للتغيرات المناخية، موضحا أن الفصول الأربع الصيف والشتاء والربيع والخريف قائمة كما هي، ولكن الآن يمكن أن يطول فصل الشتاء على حساب الربيع كما يمكن أن تطول مدة فصل الصيف على حساب الخريف، متابعا: الفترة هي اللي بتتغير لكن مسميات الفصول لسه موجودة كما هي.

وشدد الدكتور سمير طنطاوي على أن علماء الأرصاد الجوية هم الأكثر قدرة على تحديد وصف رسمي لمناخ مصر الجديد.