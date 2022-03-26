غدا.. مؤتمر الإعلام وتجديد العقل المصري بالأعلى للثقافة

(مصراوي):

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، مؤتمر (الإعلام وتجديد العقل المصري) والذي تنطلق فعالياته في تمام الخامسة من مساء غد الأحد، بمشاركة لجان الإعلام والثقافة الرقمية والملكية الفكرية بالمجلس وعدد من المسئولين عن المؤسسات الإعلامية والصحفية المؤتمر عددا من الموضوعات ذات الشأن وحضور نخبة من الإعلاميين والأكاديميين والمتخصصين في مجال الموضوع؛ وذلك على النحو التالي:

الجلسة الأولى تقام بين الساعتين (5:00 إلى 7:00)، ويشارك بها كل من الدكتور هشام عزمي: آفاق التعاون بين وزارة الثقافة والمؤسسات الإعلامية المختلفة، الدكتور حسام بدراوى: ودور الإعلام في صناعة الوعي بأهمية التقدم والحداثة، الدكتور وسيم السيسي: الإعلام والهوية المصرية والاغتراب، المهندس زياد عبدالتواب: الإعلام وتحديات الثورة الرقمية، يقدم الجلسة الإعلامي جمال الشاعر رئيس لجنة الإعلام بالمجلس.

أما الجلسة الثانية فتقام (7:00: 9:00م)، ويشارك بها الدكتور سمير مرقص: حول الإعلام والجمهورية الجديدة، النائب الإعلامي محمود مسلم: رؤية مختلفة لصناعة المحتوى الإعلامى، الدكتور حسام لطفي: دور التشريعات الاعلامية فى تحديث الخطاب الاعلامى، ويدير الجلسة: الإعلامى الكبير مفيد فوزى.

يأتي المؤتمر انطلاقًا من استراتيجية بناء الإنسان المصري 2030؛ حيث أن بناء الانسان المصري هو حجر الزاوية لتحقيق كل اهداف التنمية المنشودة وهو ما دفع الحكومة إلى إفراد محورا كاملا فى خطة عمل الحكومة 2018-2022 بهذا المسمى وهو ما ظهر جليًا أيضًا في أجندة التنمية المستدامة المكونة لرؤية مصر 2030.

ويظهر هذا جليًا في الهدف الأول (جودة الحياة: الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته.) ذلك الهدف الذى يشمل بالاضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة ما هو مرتبط بإثراء الحياة الثقافية وبناء الوعي والمعرفة كما يظهر في الهدف الثاني (عدالة واندماج: العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة) والذي يشمل تعزيز روح الولاء و الانتماء للهوية المصرية و تحقيق المشاركة و تحقيق العدالة فى كثير من المجالات و منها بالطبع العدالة الثقافية والمعرفية.​