تعليق قرار السماح للمرأة بأداء العمرة والحج بدون محرم لأجل غير مسمى

كتب- يوسف عفيفي:

كشف سعيد باحشوين، عضو اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة السعودية، تفاصيل جديدة بخصوص قرار المملكة بالسماح للسيدات دون 45 عامًا بأداء العمرة وفريضة الحج بدون محرم لهذا العام 1443 هجرية.

وأوضح باحشوين في تصريحات خاصة لمصراوي، أن القرار خاص بالعمرة فقط وليس فريضة الحج كما يتردد، مضيفاً أنه تم تعليق هذا القرار لأجل غير مسمى، "دون إبداء أسباب ذلك".

وتابع: وفقًا لما جائنا في هذه الرسالة:"السادة عملائنا الكرام.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد": نوافيكم بالتعميم الوارد لنا من مركز معلومات الحج والعمرة:

"إلحاقًا للتعميم المرسل في ما يخص رفع القيود عن الرجال دون 40 عاما و النساء دون 45 عاما نود إفادتكم بأنه قد تم تعليق تنفيذ رفع القيود حتى إشعار آخر".

مع فائق الاحترام و التقدير ، خدمات العملاء.. طريق العمرة".

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت الاشتراطات وآلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل لهذا العام، وسمحت الشروط للمرأة التسجيل دون محرم "مع عصبة النساء".

وتضمنت الآلية التي أعلنتها الوزارة، التسجيل عبر الرابط والمسار الإلكتروني لحجاج الداخل، مع مراعاة الاشتراطات التالية: "أن تكون الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما، ويشترط التحصين بأنواعه الثلاثة (محصن - محصن جرعة واحدة - محصن متعاف"، والخلو من الأمراض المزمنة".

وأتاحت الوزارة التسجيل للمقيمين من داخل المملكة والمواطنين السعوديين، ممن لم يسبق لهم الحج خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، كما أكدت وزارة الحج والعمرة أن تسجيل الراغبات بشكل فردي، ويحق للمرأة التسجيل دون محرم "مع عصبة النساء".

وكان مؤتمر الحج والعمرة قد عقد في مدينة جدة في المدة من 21 إلى 23 مارس 2022، وتم فيه الإعلان عن منصة توعية الحجاج والمعتمرين، تم تزويدها بكافة الشروط والأحكام الواجب اتباعها، وأيضا التعريف بالمناسك وكيفية أدائها.