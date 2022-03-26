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إطفاء إضاءة القلعة ومبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الأرض

09:52 م السبت 26 مارس 2022
  • عرض 4 صورة
    إطفاء إضاءة القلعة ومبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الأرض
  • عرض 4 صورة
    إطفاء إضاءة القلعة ومبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الأرض
  • عرض 4 صورة
    إطفاء إضاءة القلعة ومبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الأرض
  • عرض 4 صورة
    إطفاء إضاءة القلعة ومبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الأرض
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تصوير- أحمد جمعة:

التقطت عدسة "مصراوي"، إغلاق إضاء مبنى وزارة الخارجية المصرية، والقلعة مساء اليوم السبت، بمناسبة الاحتفال بيوم الأرض.

وشاركت مصر في الاحتفال المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار "ساعة الأرض" اليوم 26 مارس بإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة ساعة من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساء بهدف شحذ الانتباه بخطورة الاستهلاك المفرط للطاقة وتأثيراتها السلبية على كوكب الأرض وتسببها في تغير المناخ والاحتباس الحراري.

إضاءة القلعة إضاءة وزارة الخارجية ساعة الأرض
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