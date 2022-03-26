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للاطمئنان على جودة الخدمات.. وزير الطيران يتفقد مكتب مصر الجديدة

09:47 م السبت 26 مارس 2022
للاطمئنان على جودة الخدمات.. وزير الطيران يتفقد مكتب مصر الجديدة

وزير الطيران المدني الطيار محمد منار

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كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم السبت، مكتب مبيعات مصر للطيران في مصر الجديدة، للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وانتظام سير العمل بمكاتب الشركة.

وتفقد وزير الطيران سير العمل في المكتب، كما التقى بالعاملين حيث هنأهم بشهر رمضان المبارك، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد وضرورة تقديم كافة التسهيلات لخدمة الجمهور.

والتقى الوزير بعدد من العملاء الموجودين في المكتب للاطمئنان منهم على جودة الخدمات المقدمة، واستمع إلى أرائهم ومقترحاتهم لتطوير هذه الخدمات حرصًا على راحتهم.

الطيار محمد منار وزارة الطيران المدني مكتب مصر الجديدة
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