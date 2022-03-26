الانتهاء من 15 برجًا.. الإسكان: وفد دبلوماسي آسيوي يزور مدينة العلمين الجديدة (صور)

كتب- محمد عبدالناصر:

زار وفد من سفراء مجموعة دول آسيوية، ضم دول تايلاند وميانمار وكمبوديا وفيتنام وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة والفلبين ومرافقيهم بمصر، مدينة العلمين الجديدة، للتعرف على أهم معالم المدينة ومتابعة الجهود المبذولة بالمشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بالمدينة، حيث استقبلهم المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

واستهل الوفد الآسيوي الزيارة بالاطِّلاع على عرض كامل عن الموقف التنفيذي للمشروعات بمدينة العلمين الجديدة، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن مراحل إنشاء المدينة ومراحل تطورها، وقام المهندس وائل سمير بالرد على التساؤلات والاستفسارات التي تقدم بها أعضاء الوفد الآسيوي، وإهداء درع مدينة العلمين الجديدة التذكاري للسفراء المشاركين في الزيارة.

وقام الوفد بجولة ميدانية بمنطقة الأبراج الشاطئية بداية من الأبراج التى تنفذها شركة أبناء علام ثم الأبراج تنفيذ شركة درة، ثم انتقلوا إلى زيارة المنطقة الترفيهية مروراً بالبواغيز والكباري بمدينة العلمين الجديدة.

وخلال الزيارة أشاد أعضاء الوفد بالجهود المبذولة وجودة التشطيبات والأعمال المنفذة بالمشروعات المختلفة، معربين عن سعادتهم بما شاهدوه ومتطَّلعين لزيادة أطر التعاون بين مصر وبلادهم في المجالات كافة.

جدير بالذكر أنه جارٍ بمدينة العلمين الجديدة تنفيذ 8 أبراج بالمنطقة الشاطئية، ووصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج مراحل متقدمة، بينما جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لـ15 برجاً تم الانتهاء من تنفيذها بالمنطقة الشاطئية، كما تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، التى تم تشغيل بعضها، إضافة إلى الانتهاء من أعمال تشطيبات الجزء الشاطئي من الممشى السياحى والذى يبلغ طوله 7 كم.

كما يتم أيضاً تنفيذ مشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، والتى تنفذها شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يشمل المشروع إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2.