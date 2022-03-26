نائب رئيس الجالية المصرية يكشف تفاصيل وفاة أول مصري في أوكرانيا

كتب– أسامة علي:

أعلن أحمد السعيد، نائب رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، وفاة أول مصري في أوكرانيا نتيجة المعارك الدائرة هناك بين الجيشين الروسي والأوكراني.

وأضاف السعيد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن المصري المتوفي يدعى "يحيى حسن يحيى حامد" ولقي مصرعه نتيجة القصف الروسي على مدينة ماريوبول الأوكرانية، مشيرًا إلى أنه كان متغيبًا منذ شهر تقريبًا، وكانت هناك جهود كبيرة للبحث عنه من قبل السفارة والجالية المصرية.

ولفت إلى أن الفقيد كان موجود في مدينة ماريوبول، وهي أصعب منطقة تعيش تحت الحصار والقصف الروسي المستمر على أوكرانيا، بالإضافة إلى أنها مدينة شبه معزولة عن العالم، كما أنه لم يكن هناك أي وسيلة للتواصل بسبب انقطاع الإنترنت، موضحًا أنه توفي في 15 مارس الجاري وتم دفنه.

وأضاف أنه علم بالوفاة من خلال زوجته التي تمكنت من الهروب برفقة ابنها من مدينة إلى ماريوبول عبر ممر آمن إلى مدينة مجاورة، معلنة خبر الوفاة في 15 مارس أثناء القصف هناك، وتمكنت من دفنه هناك.