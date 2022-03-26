كتب- أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، لقاء الرئيس السيسي ونظيره الرواندي، ووفاة رجائي عطية نقيب المحامين، البحوث الفلكية يكشف موعد وتوقيت صلاة عيد الفطر، وقفزة جديدة في أسعار الذهب.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- السيسي: نرفض أي إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه ناقش مع نظيره الرواندي، الرئيس بول كاجامي، تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي.

للمزيد..

- أثناء حضوره جلسة في المحكمة.. وفاة رجائي عطية نقيب المحامين

أعلن أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، وفاة نقيب المحامين رجائي عطية، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.

للمزيد..

- الطقس والتأشيرات.. سفيرة مصر في السنغال تكشف لمصراوي استعدادات مباراة الإياب

قالت السفيرة نهى حافظ، سفيرة مصر في السنغال، إن بعثة المنتخب المصري تصل مساء الأحد إلى العاصمة داكار، لمواجة السنغال في مباراة الإياب المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

للمزيد..

- شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس الأحد "ظاهرة جوية ودرجات حرارة"

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري والمناطق الجنوبية مائل للبرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا على كافة المناطق.

للمزيد..

- البحوث الفلكية يكشف موعد وتوقيت صلاة عيد الفطر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد وتوقيت صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1443 هجرية الموافق 2022.

للمزيد..

- انخفاض جديد.. الصحة تعلن البيان الأسبوعي الثاني لكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، أن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 625 إصابة خلال الأسبوع الماضي ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ 8 حالات جديدة، بانخفاض جديد عن الأسبوع الماضي.

للمزيد..

- أول تعليق من من أسامة هيكل بعد انتهاء عمله رئيسًا لمدينة الإنتاج الإعلامي

كشف أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام السابق، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، تفاصيل انتهاء فترة عمله كرئيس للمدينة.

للمزيد..

- قفزة في سعر الذهب اليوم السبت بمصر خلال التعاملات

قفز سعر الذهب اليوم السبت في مصر، بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بتعاملات الصباح، بحسب نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية سابقًا.