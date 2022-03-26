مصادر: حالة وزيرة الثقافة تتحسن بعد إصابتها بفيروس كورونا

(مصراوي):

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الثقافة، تحسن صحة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بعد إصابتها بفيروس كورونا، الأيام الماضية.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة إلى أنها تتلقى العلاج بانتظام، وما زالت في العزل المنزلي وفق تعليمات الأطباء.

وكانت وزيرة الثقافة تغيبت عن حضور حفل ختام مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية الأربعاء الماضي، في دورته 23 لأسباب مرضية منعتها من الحضور، وهو الحفل الذي شهد توزيع الجوائز على المشاركين من صناعة السينما التسجيلية في فعاليات المهرجان.

وأنابت الوزيرة عنها الدكتور خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي الذي قال: "أنقل إليكم تحيات الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وخالص اعتذارها عن عدم إمكانية الحضور لظروف مرضية طارئة، وبالإنابة عنها يشرفني الحضور وإلقاء كلمة حفل ختام هذا المحفل الدولي السينمائي المهم".

كما تغيبت عن حضور مسرحية "سندباد" والتي يتم عرضها على مسرح البالون، يوم الخميس الماضي، على أن يتم تحديد موعد آخر خلال شهر رمضان المبارك.

كما اضطرت للاعتذار يوم الخميس الماضي عن عدم حضور افتتاح الدورة التأسيسة من صالون الخزف الأول الذي يُعقد بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، وأنابت عنها الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية ونخبة من الفنانين والنقاد.

وكان آخر ظهور لوزيرة الثقافة في زيارة لمعرض المشهد بمجمع الفنون "قصر عائشة فهمي" في الزمالك، يوم 15 مارس الجاري بحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان إيهاب اللبان مدير المجمع وعدد من التشكيليين والنقاد والمهتمين.

وعبرت عن إعجابها بمعرض المشهد، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تكوين صورة واضحة المعالم عن الحركة التشكيلية المعاصرة بكافة مدارسها، ويتيح للفنانين المصريين من مختلف الأعمار تقديم تجاربهم المميزة.