رئيس هيئة تدريب الأطباء: مردود إيجابي مُنتظر للمجلس الصحي المصري

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عثمان، رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، إن قانون المجلس الصحي المصري سيكون له مردود إيجابي على المنظومة الصحية بمصر سواء الأطباء والتمريض والأسنان والعلاج الطبيعي ومن ينضم من ممارسي المهن الصحية.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة والسكان، اليوم، تحت عنوان "المجلس الصحي المصري حتمية الحاضر وضرورة المستقبل.. نحو تعليم صحي بمعايير عالمية"، بحضور الدكتور خالد عبدالعفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.

وأضاف عثمان أن "هناك أوجه كثيرة للعمل تحت راية المجلس الصحي المصري منها امتحانات الحصول على تصاريح مزاولة المهنة والبورد المصري والاستفادة بكل كبيرة وصغيرة تمت فيما سبق والبناء عليها والوصول إلى المستوى الدولي والعالمي بما يليق باسم مصر وقطاعها الصحي والتنسيق بين القطاع الصحي والمجلس الأعلى للجامعات".