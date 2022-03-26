وكيل الأزهر يفتتح مؤتمر شريعة وقانون القاهرة بالوقوف حدادا على نقيب المحامين

كتب- محمود مصطفى:

نعى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، رجائي عطية، نقيب المحامين، عضو مجمع البحوث الإسلامية، الذي وافته المنية اليوم إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء حضوره جلسة مرافعة بمحكمة إمبابة.

ودعا وكيل الأزهر الحضور، خلال كلمته بمؤتمر كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر: "الآفاق الشرعية والقانونية للتحول الرقمي- الواقع والمأمول"، إلى الوقوف دقيقة حدادا، والدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة، مثمنا جهوده في خدمة وطنه ودينه ودفاعه عن الحق والعدالة ومساندته لحقوق المظلومين والمحتاجين.

وتقدم وكيل الأزهر بخالص العزاء لأسرة المغفور له، والمحامين وكل طلابه وذويه، داعيا المولى عز وجل أن يرحمه ويغفر له وأن يسكنه جنات النعيم، إنا لله وإنا إليه راجعون.