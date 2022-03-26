القصير وسفير كازاخستان بالقاهرة يبحثان سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدَين

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كتب- أحمد مسعد:

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، السفير خيرت لاما سفير جمهورية كازاخستان في القاهرة، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تبادل السلع الزراعية والثروة الحيوانية والبحث العلمي.

حضر الاجتماع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والمستشار الزراعي الكازاخستاني بالقاهرة.

وأكد القصير عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والجهود التي تبذلها القيادة السياسية في مصر وكازاخستان من أجل تعزيز التعاون بين الدولتَين في جميع المجالات.

وتناول الاجتماع التعاون في مجالات المحاصيل الحقلية والتقاوي والأمصال واللقاحات البيطرية، والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

واستعرض وزير الزراعة الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال تحقيق الأمن الغذائي والمشروعات الزراعية التي تشهدها مصر حالياً.

وأعربلاما عن سعادته بلقاء وزير الزراعة، قائلًا إن دولته من كبرى الدول المنتجة والمصدرة للقمح؛ حيث يتميز بجودته العالية، وأنها بصدد إنشاء منطقة لوجستية للتجارة الحرة في ميناء العين السخنة؛ حتى تصبح مصر مركزًا لوجيستيًّا لبيع المنتجات الكازاخية من الحبوب والمواد الغذائية لدول القارة الإفريقية وفي نفس الوقت إمكانية استخدام تلك المنطقة لتصدير البطاطس والمنتجات الزراعية المصرية لجمهورية كازاخستان.

واتفق الجانبان على عقد اجتماعات متتالية لمجموعتي العمل الفنية المشكلة من الجانبين والمعنية ببحث ومتابعة التعاون الزراعي بين البلدين؛ لإيجاد آلية للمضي قدماً في تنفيذ كل موضوعات التعاون التي تم الاتفاق عليها؛ خصوصًا تبادل السلع الزراعية، وكذا دراسة آلية الشراكة بين البلدين في الاستثمار الزراعي، بالإضافة إلى أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية الكازاخستانية المقرر انعقادها بالقاهرة هذا العام؛ من أجل وضع خريطة طريق لتعزيز التعاون بين البلدين.