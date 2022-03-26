​​الصحة تعلن أماكن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

(مصراوي):

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أماكن تواجد الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

أماكن الحملة:

- الحملة تجوب المنازل في جميع المحافظات والقري والمناطق النائية.

بالإضافة إلى التواجد في:

- مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية.

- الميادين الكبرى ومحطات المترو والقطار.

- بجوار المساجد والكنائس والنوادي.

- الأسواق ومواقف السيارات والأتوبيسات.