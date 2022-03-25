​مصادر بـ"قصور الثقافة": انتخابات مؤتمر أدباء مصر لم يتم التلاعب فيها

(مصراوي):

أثارت نتيجة انتخابات الدورة الـ35 لمؤتمر أدباء مصر، والتي أسفرت عن انتخاب أمين عام للمؤتمر وهو الدكتور حمدي سليمان، بجانب الدكتور وائل النجمي أمين الجنوب، وعلي الفقي أمين وجه بحري، ردود أفعال متباينة.

حيث أقامت الشاعرة هبة السيد عبدالوهاب، دعوى قضائية بمجلس الدولة، تطعن خلالها في صحة الانتخابات، مشيرة إلى وجود تلاعب في نتيجة انتخابات الأمين العام لمؤتمر أدباء مصر لصالح الشاعر الفائز.

ووفق بيان إعلامي أكدت أنها ترشحت طبقا للائحة الهيئة المعتمدة من مجلس الدولة لمنصب الأمين العام لمؤتمر أدباء مصر في الانتخابات التي أجريت يوم الأربعاء 16 مارس 2022 بإشراف الشاعر مسعود شومان وأسفرت الانتخابات وعلى النحو الثابت بمحضرها بحضور 32 عضوًا عن حصول الشاعرة هبة السيد عبدالوهاب بعدد 15 صوتًا يليها حمدي سليمان 8 أصوات وحمد خالد شعيب 5 أصوات وعبير فوزي 4 أصوات، ثم جرت الجولة الثانية من الانتخابات بين أعلى اثنين حصلا على أصوات وهما الشاعرة هبة عبدالوهاب والشاعر حمدي سليمان وأسفرت عن فوز "سليمان".

وأكد مصدر مسئول بهيئة قصور الثقافة، أن الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة، أحال شكوى الشاعرة هبة السيد عبدالوهاب عضو الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر بشأن انتخابات المؤتمر إلى التحقيق الداخلي بالهيئة.

وفي تصريحات خاصة، أكد المصدر أن الانتخابات لم يتم التلاعب بها كما يقال، وإنما تمت وفق اللوائح المنظمة للمؤتمر والتي تنص على حصول الفائز في الانتخابات على 50% +1، وهي النسبة التي لم تحصل عليها الشاعرة، وبالتالي تمت الإعادة بين أعلى مرشحين حصلا على أصوات.

وشددت المصادر إلى أن الهيئة سوف تلتزم بنتيجة التحقيق سواء كان بتثبيت فوز حمدي سليمان أو هبه عبدالوهاب.

​