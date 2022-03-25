تخفيض بطاقة التموين وتعطيل الدراسة في رمضان.. الحكومة توضح حقيقة 6 شائعات بأسبوع

كتب- أحمد مسعد:

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقريره الأسبوعي حول رصد الشائعات والرد عليها، والذي تضمن نفي حقيقة 6 شائعات وأخبار مغلوطة انتشرت خلال الأيام الماضية.

ويرصد "مصراوي" رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الـ6 شائعات شائعة تم تداولها خلال الفترة الماضية:

1- وقف برنامج "تكافل وكرامة"

نفى مجلس الوزراء، الأنباء التي انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار بوقف برنامج "تكافل وكرامة" نتيجة لوجود عجز بالموازنة العامة للدولة 2021/2022.

2- تعطيل الدراسة في مدارس الجمهورية بسبب الأمطار

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بتعطيل الدراسة غدًا الأحد بجميع المدارس على مستوى الجمهورية نظراً لسوء الأحوال الجوية والأمطار.

3- تخفيض حصة الفرد من الدعم في البطاقة التموينية عن 50 جنيهًا

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إصدار قرار بتخفيض حصة الفرد من الدعم في البطاقة التموينية عن 50 جنيهًا، غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة.

4- تعديل جدول امتحانات 4 ابتدائي

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إجراء تعديلات على جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

5- تعطيل الدراسة بالمدارس خلال شهر رمضان

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن صدور قرار بتعطيل الدراسة بجميع المدارس خلال شهر رمضان المقبل نتيجة لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لا أساس له من الصحة.

6- إقامة صلاة التراويح بالمساجد

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزاء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن صدور قرار بإقامة صلاة التراويح هذا العام في جميع المساجد على مستوى الجمهورية دون ضوابط محددة لإقامتها، لا أساس له من الصحة.