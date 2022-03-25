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وزير الزراعة: مركز البحوث الأفضل من نوعه في الشرق الأوسط

06:12 م الجمعة 25 مارس 2022
وزير الزراعة: مركز البحوث الأفضل من نوعه في الشرق الأوسط

مركز بحوث الصحراء

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كتب- أحمد مسعد:

أشاد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحصول مركز البحوث الزراعية على المرتبة الرابعة بين أفضل 10 مراكز بحثية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلًا إن هذه المراكز تعمل في مختلف التخصصات البحثية وعلى المستوى الزراعي يحتل مركز البحوث الزراعية المرتبة الأولى في التصنيف على مستوى المراكز البحثية الزراعية.

وأضاف وزير الزراعة، أنه يهدي هذا النجاح لكل الباحثين والعاملين في وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، وأنه نتيجة للعمل الجماعي للمعاهد والمعامل التابعة للمركز ويعد محورًا جديدًا لتشجيع الباحثين على مواصلة النجاح خلال السنوات المقبلة والعمل على القيمة المضافة للبحوث التطبيقية.

مركز البحوث الزراعية

مركز بحوث الصحراء مركز البحوث الزراعية السيد القصير وزير الزراعة أفريقيا
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