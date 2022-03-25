Masrawy logo white

إعلان

وزير الأوقاف يوافق على إيفاد القارئ هاني الحسيني لإحياء ليالي رمضان بسويسرا

10:44 ص الجمعة 25 مارس 2022
وزير الأوقاف يوافق على إيفاد القارئ هاني الحسيني لإحياء ليالي رمضان بسويسرا

القارئ هاني عبد العزيز الحسيني أحمد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرار إيفاد القارئ هاني عبد العزيز الحسيني أحمد، لإحياء ليالي شهر رمضان 1443هـ ؛ بالمؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف، بسويسرا.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أنه يصل بذلك إجمالي ما تم اعتماده من الأئمة والقراء للإيفاد خلال شهر رمضان القادم ( 61 ) موفدًا.

يذكر أن الشيخ هاني الحسيني، هو قارئ مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية، وتم اعتماده قارئا بالإذاعة المصرية منذ فترة طويلة.

هاني الحسيني ليالي رمضان سويسرا وزير الأوقاف مختار جمعة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل| مصر والسنغال .. تعرف على تردد القناة المجانية الناقلة
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا