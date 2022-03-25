وزير الأوقاف يوافق على إيفاد القارئ هاني الحسيني لإحياء ليالي رمضان بسويسرا

كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرار إيفاد القارئ هاني عبد العزيز الحسيني أحمد، لإحياء ليالي شهر رمضان 1443هـ ؛ بالمؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف، بسويسرا.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أنه يصل بذلك إجمالي ما تم اعتماده من الأئمة والقراء للإيفاد خلال شهر رمضان القادم ( 61 ) موفدًا.

يذكر أن الشيخ هاني الحسيني، هو قارئ مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية، وتم اعتماده قارئا بالإذاعة المصرية منذ فترة طويلة.