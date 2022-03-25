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​​نقيب الإعلاميين: الدولة المصرية تبذل مجهودًا كبيرًا لإحداث نهضة شاملة

12:30 ص الجمعة 25 مارس 2022
​​نقيب الإعلاميين: الدولة المصرية تبذل مجهودًا كبيرًا لإحداث نهضة شاملة

​​نقيب الإعلاميين الدولة المصرية تبذل مجهودًا كبير

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كتب- مينا غالي:

فتح النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، حوارًا مفتوحًا خلال الندوة التي نظمتها جامعة أسيوط والتي تحمل عنوان (الجمهورية الجديدة في مواجهة التطرف والإرهاب)، إحدى فعاليات أسبوع الشعوب الذي تنظمه جامعة أسيوط والذي يضم شباب من ثلاثين دولة على مستوى العالم وأكثر من أربع وثلاثين جامعة.

وأجرى نقيب الإعلاميين حوارًا مع الشباب استمع فيه إلى آراءهم ورد على جميع أسئلتهم التي تخص الشأن الإعلامي.

وبين كيف يلعب الإعلام الوطني والمهني دورا بارزا في محاربة الشائعات ودحر الإرهاب والتطرف، كما شدد نقيب الإعلاميين على أن الشباب عليه دور كبير في رفع درجات الوعي في مجتمعه الذي يحيا فيه .

واختتم سعده حواره بأن الدولة المصرية تبذل مجهودا كبيرا في مختلف المجالات لإحداث نهضة شاملة وبناء حضارة.

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طارق سعده نقابة الإعلاميين مجلس الشيوخ

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