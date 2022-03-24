تكريم الإعلامي أيمن عدلي من اتحاد رواد الأعمال العرب وحصوله على جائزة "ملهم"

كتب- مينا غالي:

حصل الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين على جائزة "ملهم" المقدمة من اتحاد رواد الأعمال العرب، خلال الاحتفالية التي أقيمت ظهر اليوم بالمتحف القومي للحضارة ، تحت شعار " رموز عربية في مصاف المسئولية المجتمعية الرائدة.

من جانبه أعرب "عدلي" عن سعادته بهذا التكريم و حصوله على الجائزة معتبراً اياها تتويجاً لجهوده في مشروعه المهم وهو برنامج "كنوز الوطن" الذي يقدم رسالة وطنية تتماشى مع رسالة الإعلام الرسمي للدولة ويهدف إلى تسجيل وتوثيق تجارب العظماء في كل مجال لكي تستطيع الأجيال القادمة الاستفادة منها .

وأكد "عدلي " أن الإعلام يقع على عاتقه مسئولية كبيرة لا يمكن تجاهلها وهي تشكيل الوعي الوطني ومواجهة الشائعات التي تطلق من قبل أعداء الوطن ، مشدداً على أن أهم القضايا التي تواجه الإعلام هي معركة الوعي وكيفية تنسيق الجهود لبناء جيل واعي من الشباب والمواطنين لمواجهة حروب الشائعات.