أكاديمة مصر للطيران: تدريب أطقم من الطيارين الهنود

كتب- محمد عبيد:

صرح الطيار إيهاب الطحطاوي، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، بأن الأكاديمية نفذت برنامجا تدريبيا لعدد من أطقم الطيارين الهنود.

وقال الطحطاوي، في بيان، اليوم الخميس، إن البرامج شملت تدريبا نظريا وعمليا على أجهزة الطيران التمثيلي الخاصة بطرازات البوينج B777 و B 737-800.

وأضاف الطحطاوي: أبدى المتدربون إعجابهم الشديد بكفاءة وخبرة مدربين ومحاضرين مصر للطيران المعتمدين، وكذلك مهنية باقي فريق العمل، كما أشادوا بأجهزة التدريب الحديثة والمتطورة المتاحة بالأكاديمية، والتي تضع أكاديمية مصر للطيران في مصاف مراكز التدريب المتميزة إقليميا ودوليا.

وتابع الطحطاوي: تسعى الأكاديمية لتوسيع قاعدة العملاء، وفتح أسواق جديدة بناء على إمكانياتها المتطورة، وتتضمن خطة التسويق تركيز الجهود التي تهدف إلى التوسع في شبه القارة الهندية، وذلك انطلاقا من توجيهات الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.