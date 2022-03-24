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"معلومات الوزراء": الانتهاء من تأهيل وتبطين 4521 كم ترع حتى 4 مارس

02:31 م الخميس 24 مارس 2022
"معلومات الوزراء": الانتهاء من تأهيل وتبطين 4521 كم ترع حتى 4 مارس

مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار

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كتب- محمد نصار:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار "إنفوجرافيك" جديدًا بعنوان: "في إطار احتفالات اليوم العالمي للمياه.. في أرقام: مصر تدعم محوري الري وتقليل الهدر بمشروعات جديدة"، لينهي به الأسبوع الخاص باليوم العالمي للمياه.

ويسلط الإنفوجرافيك الضوء على بعض الأرقام المهمة بخصوص المشروعات المنفذة على محوري الري وتقليل الهدر؛ حيث تم الانتهاء من 4521 كم إجمالي أطوال الترع التي تم تأهيلها وتبطينها وذلك حتى 4 مارس 2022.

كما تم تنفيذ 1126 منشأة للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من أخطار السيول وتنمية الموارد المائية والتوسع في استخدام حصاد مياه الأمطار والسيول في الصحراء الشرقية، وسيناء، ومحافظات الوجه القبلي.

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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اليوم العالمي للمياه تنمية الموارد المائية
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