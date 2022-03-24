"الزراعة" تكشف طرق مواجهة موجة ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة، إن جهود الدولة المصرية في الفترة الأخيرة كانت كبيرة لتلبية احتياجات المواطن المصري حيث عملت الدولة على القطاع الزراعي وكان من ضمنها زيادة حجم المعروض والمتاح، مشيرا إلى أن خطة الوزارة تمثلت في زيادة الإنتاج من خلال طريقين الأولى زيادة المساحات المنزرعة أو الطاقات الإنتاجية للمزارع وثانيا عبر زيادة إنتاجية وحدة الأرض.

وأضاف القرش، في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، أن زيادة حجم المعروض تأتي من خلال زيادة المساحات خصوصا المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح وبنجر السكر ومحاصيل الخضر والفاكهة مما يساعد في تقليل احتكار التجار وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه على المواطن، لافتا إلى أهمية زيادة طاقة المزارع ووحدة المساحة المزروعة بالفعل عبر الاستعانة بالأبحاث العلمية في مضاعفة الإنتاجية بنفس المساحة.

وأشار القرش إلى أهمية التوسع في الزراعة التعاقدية لعدد من المحاصيل ودعم برامج خدمية مثل "مشروع صغار المزارعين برايم" والذي بدوره يقوم بنقل المنتج من المزارع للمستهلك دون وسيط.

وأضاف المتحدث باسم بالوزارة أن مصر تنتج حاليا معظم التقاوي التي تحتاجها في عملية الزراعة الأمر الذي من شأنه توفير الكثير بالنسبة للمزارعين.

كما أشار القرش إلى الدفع بمبادرة "خير مزارعنا لأهلينا" والذي وجه فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بضخ منافذ متحركة ومضاعفة المنافذ الثابتة، مضيفا: أن المشروعات القومية جعلت الدولة منتجة وتوفر احتياجاتها من السلع والخضروات والألبان.