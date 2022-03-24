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أمطار على القاهرة.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار الآن على المحافظات

02:15 م الخميس 24 مارس 2022
  • عرض 5 صورة
    سقوط أمطار على القاهرة
  • عرض 5 صورة
    سقوط أمطار على القاهرة
  • عرض 5 صورة
    سقوط أمطار على القاهرة
  • عرض 5 صورة
    سقوط أمطار على القاهرة
  • عرض 5 صورة
    سقوط أمطار على القاهرة
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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تطورات حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار الآن على المحافظات المصرية.

وقالت الهيئة، في بيان عاجل، إنه تتساقط الأمطار على مناطق كثيرة من السواحل الشمالية والدلتا امتدت إلى القاهرة خفيفة الشدة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن ذلك بسبب دخول رياح شمالية رطبة إلى شمال البلاد كما تزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وتبلغ درجة الحرارة الآن على القاهرة 16 درجة وسرعة الرياح 20 كم في الساعة.

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سقوط أمطار الطقس طقس القاهرة
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