أمطار على القاهرة والحرارة أقل 6 درجات.. تفاصيل موجة البرد الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة "الآن" على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وشمال البلاد.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الاثنين، إن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من اليوم الاثنين يوجد انخفاض في درجات الحرارة نتيجة منخفض جوي في طبقات الجو العليا، حيث تكون درجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي بـ 6 درجات.

وأضافت منار غانم لمصراوي، أن حالة الطقس خلال ساعات النهار تكون مائلة للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ومائلة للحرارة على المناطق الجنوبية، وشديدة البرودة ليلا على كافة المناطق، لافتة إلى الرياح أحيانا والذي يكون خلال ساعات المساء مما يزيد الإحساس بانخفاض الحرارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد: "يوجد تكاثر للسحب المنخفضة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حيث يوجد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد".

وأكدت أن انخفاض الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع وذروة انخفاض الحرارة ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء حيث تصل الحرارة على القاهرة لـ 17 درجة.

وأوضحت أنه بداية من يوم الجمعة تبدأ درجات الحرارة في العودة إلى المعدل الطبيعي، لافتة إلى أن الفترة المقبلة تشهد تقلبات جوية، ناصحة المواطنين بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.