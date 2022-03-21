Masrawy logo white

إعلان

الكنيسة: وفاة شيخ كهنة الدقهلية القمص تيموثاوس توفيق

12:48 م الإثنين 21 مارس 2022
  • عرض 4 صورة
    القمص تيموثاوس توفيق شيخ كهنة الدقهلية
  • عرض 4 صورة
    القمص تيموثاوس توفيق شيخ كهنة الدقهلية
  • عرض 4 صورة
    القمص تيموثاوس توفيق شيخ كهنة الدقهلية
  • عرض 4 صورة
    القمص تيموثاوس توفيق شيخ كهنة الدقهلية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مينا غالي:

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، وفاة شيخ كهنة الدقهلية القمص تيموثاوس توفيق عبدالملك، وكاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بميت غمر.

ونعى نيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، الكاهن الراحل، وتقدم بخالص العزاء إلى نيافة الأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والنائب البابوي لإيبارشية المحلة الكبرى، ولمجمع الكهنة، في نياحة الأب القمص تيموثاوس توفيق عبدالملك، طالبا إلى الله نياحـًا لروحه الطاهرة، وتعزيات السماء لأسرته وأولاده ومحبيه.

القمص تيموثاوس توفيق شيخ كهنة الدقهلية الكنيسة القبطية
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. قفزة كبيرة للدولار ورفع الفائدة وشهادة ادخار جديدة.. ماذا حدث؟ (فيديو)
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا