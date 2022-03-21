الكنيسة: وفاة شيخ كهنة الدقهلية القمص تيموثاوس توفيق

كتب- مينا غالي:

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، وفاة شيخ كهنة الدقهلية القمص تيموثاوس توفيق عبدالملك، وكاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بميت غمر.

ونعى نيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، الكاهن الراحل، وتقدم بخالص العزاء إلى نيافة الأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والنائب البابوي لإيبارشية المحلة الكبرى، ولمجمع الكهنة، في نياحة الأب القمص تيموثاوس توفيق عبدالملك، طالبا إلى الله نياحـًا لروحه الطاهرة، وتعزيات السماء لأسرته وأولاده ومحبيه.