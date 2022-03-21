إجراءات جديدة للحماية الاجتماعية.. رسائل قوية من السيسي للمواطنين

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن مصر لديها احتياطي من السلع الأساسية يواكب أي تطورات أو أزمات عالمية من الممكن أن تحدث.

وأضاف الرئيس في مداخلة هاتفية، لـ "سي بي سي"، "إحنا بنبذل أقصى جهد لتحسين الأوضاع المعيشية.. لكن صدقني طول ما عدد السكان يزيد بالشكل ده هتكون المشكلة وحلها صعب".

وتابع الرئيس السيسي: "إحنا بخير والأمور ماشية كويس.. وعندنا احتياطي مناسب يكفي لـ 3 أو 4 شهور على الأقل.. مفيش عندنا نقص في أي سلع أساسية الحمد لله".

وأكد السيسي: بنتكلم على دولة بنظام الدولة عندنا تكافل وكرامة داخلة في 3.7 مليون أسرة، والمبلغ اللي بنديه ليهم مش كبير لكن على بعضه حوالي 19.5 مليار جنيه.

وأضاف الرئيس السيسي: بنحاول نزود أكثر وفي إجراءات هتُعلن خلال اليومين الجايين خاصة بإجراءات حماية اجتماعية أخرى لمواجهة تطورات عالمية أخرى ليست خاصة بنا ولكن تأثيرها علينا.

وقال الرئيس: عدد السكان طول ما بيزيد المشكلة دايما هتبقى صعبة، وده عاوز توفيق كبير من ربنا.

وأوضح الرئيس السيسي: "يمكن لما بكلم الناس في الشارع لا أتعرض لهذه المشكلة لأن حد بيشكيلي همه وبحاول أخفف وخلاص وبسمع، لكن مش هقوله أولادك قد إيه".

وواصل: جهد الدولة ده أقصى ما يمكن عمله، ولكن أقصى ما يمكن عمله غير كاف، عاوزين نكون أمناء مع قضيتنا مواردنا ودخلنا مش على قد عددنا، حتى مرتبات الناس ودخلهم لا يتناسب مع حياة كريمة، ولكن الدنيا ماشية إحنا بنبذل أقصى جهدنا علشان نعدل أوضاعنا ويبقى في شغل في البلد.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "النهارده بنتكلم في أسعار قمح ووقود وأزمات كبيرة، والعالم متصل ببعضه وتأثيرات هذه الأمور بتكون على الكل، ولسه خارجين من كورونا، ولكن ربنا أراد أنه يكون فيه أزمة ثانية، وربنا يعديها على خير".

وتابع الرئيس: "اللى عايز أقوله للناس إحنا بخير، والأمور ماشية كويس، وعندنا الأساسيات المطلوبة متوفرة، ومتوفرة كويس، وبعدد شهور مناسب، وهذا ما حرص عليه، وهل النقطة هي فقط توفير السلع الأساسية للناس ولا تحسين حياة الناس؟، في الحقيقة عاوزين نعمل الاتنين في التعليم والصحة والتشغيل".

وأشار الرئيس إلى أنه حرص على أن يكون الاحتياطي كافيا لمدة 3 أو 4 أشهر: علشان لو أخذنا أي إجراء نعمله خلال هذه الأشهر الحمد لله معندناش أي نقص في السلع، والموضوعات دي هييجي علينا وقت نتكلم فيها بشكل أكبر.