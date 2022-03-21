وزير التنمية المحلية: انطلاق أكبر برنامج تدريبي لكوادر وقيادات المحليات غدا

كتب- محمد نصار:

ينطلق أكبر برنامج تدريبي وتأهيلي شامل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية بقرى البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، غداً الثلاثاء وعلى مدار ثلاثة أشهر، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة؛ استعدادًا للانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية .

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن هذا البرنامج يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والاستفادة منها في تأهيل كوادر الوحدات والمراكز المحلية المستهدفة بالمرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" وتجهيزهم لمرحلة ما بعد انتهاء المشروعات والانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية وإدارة ومتابعة حزمة المرافق والخدمات التي ستتوفر بكل قرية بعد المبادرة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن البرنامج الذي سينطلق الثلاثاء يتم تنفيذه من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين هولنديين من اتحاد البلديات الهولندية ووكالة التعاون الدولي للاتحاد VNG، الذي يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم وبالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًّا من البنك الدولي، مشيداً بمستوى التعاون القائم بين الوزارة واتحاد البلديات الهولندي؛ لتأهيل وتدريب الكوادر المحلية في عدد من المحافظات وتنفيذ مشروع دعم الإصلاح الإداري والتنمية المحلية.

وأشار شعراوي إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج، والتي يستمر تنفيذها لمدة ٣ أشهر تقريباً، تتضمن أربعة مكونات فرعية؛ أولها مكون إعداد ٢٧ مدربًا من مختلف المحافظات التي تشملها مبادرة حياة كريمة من خلال ورش تدريب مدربين مخططة على أعلى مستوى، ليتمكنوا من تنفيذ المراحل التالية من البرنامج والتي ستستهدف كل العاملين بالوحدات المحلية القروية التي ستنتقل لمجمع الخدمات الحكومية، وبإجمالي نحو ٥٠ ألف موظف .

وأوضح شعراوي في ما يخص المكونين الثاني والثالث للمرحلة الحالية للبرنامج، أنهما يستهدفان تدريب وتأهيل كل رؤساء أو نواب رؤساء المراكز المستهدفة بالمرحلة الحالية لمبادرة "حياة كريمة"، وبإجمالي ٥٢ مركزًا إضافة إلى ٥٢ من منسقي وحدات "حياة كريمة" ومديري التخطيط بدواوين عموم المحافظات المستهدفة البالغ عددها ٢٠ محافظة .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن المكون الرابع من البرنامج يستهدف رؤساء الوحدات المحلية القروية التي سيتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بها خلال العام الحالي، ويتم تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بكل منها وبإجمالي ٣٣٢ رئيس قرية.

وأكد شعراوي أن كل مكونات هذه المرحلة من البرنامج سيتم الانتهاء منها خلال ثلاثة أشهر على التوازي وبخبرات هولندية وكفاءات مصرية وباستخدام حزم الممارسات المطورة التي طبقها برنامج تنمية الصعيد، ووجهت القيادة السياسية ورئيس الوزراء بضرورة تعميمها بشكل عاجل وإعطاء الأولوية للتعميم على مستوى المراكز الجاري الانتهاء منها في إطار مبادرة "حياة كريمة"، مؤكداً أن وزارة التنمية المحلية تهدف من خلال التدريب والتأهيل لصناعة كادر محلي يليق بالجمهورية الجديدة .

وشدد شعراوي على أن البرنامج يستهدف رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وامتلاك المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية على مستوى القرى المستفيدة من "حياة كريمة"، إضافة إلى امتلاك المهارات المهنية الأساسية المطلوبة في مجال التخطيط المتكامل والصيانة والتشغيل وإدارة الأصول المحلية وتعظيم الموارد الذاتية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى إشراك المواطنين ودمجهم في عمليات التخطيط المحلي ومتابعة التنفيذ وتقييم الخدمات .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذه المرحلة مجرد بداية فقط وتستهدف المستويات القيادية والإشرافية وإعداد المدربين، وتنفذ بدعم من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وسيعقبها مراحل أخرى على مدار العام المالي المقبل ستنفذ من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة وبالتعاون مع وزارتَي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن التعاون المستمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وباستخدام المدربين الذين سيتم إعدادهم، وستسفر هذه المراحل عن تأهيل شامل لكل كوادر الوحدات القروية بإجمالي نحو ٥٠ ألف موظف سينتقلون إلى مجمع الخدمات الحكومية وتتضمن عناصر التأهيل محو الأمية الرقمية والتحول الرقمي وإدارة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتخطيط والمتابعة وإدارة الأصول وإشراك المواطنين وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية بمشروعات الإدارة المحلية .